Solidarietà alla dirigente scolastica Enrica Marano

Ci sono delle volte in cui la realtà supera l’immaginazione.

In questi ultimi giorni la collega Enrica Marano, dirigente scolastico reggente dell’I.C. Terme Vigliatore, è stata bersaglio di un attacco mediatico ingiustificato ed incomprensibile da parte di un Sindaco. La collega è stata accusata di aver fatto naufragare la presentazione del progetto di un Auditorium all’aperto nel plesso scolastico di Oliveri, da realizzare con i fondi PON-FESR 2014-2020. In un crescendo di accuse e pressioni, il Sindaco è giunto finanche a presentare un esposto al Presidente della repubblica, al Presidente della Regione Siciliana e al Ministro dell’Istruzione chiedendo le dimissioni della dirigente e dell’intero Consiglio di Istituto.

Nello specifico, il Sindaco di Oliveri ha richiesto una delibera di approvazione al Concsiglio di istituto della scuola per realizzare un Auditorium in un edificio di proprietà del Comune. Ma l’edificio, a quanto ci risulta, non è più in uso alla scuola poiché dichiarato inagibile dal 2016.

La questione è così semplice e chiara che si tralascia il dettaglio della vicenda e non si capisce come un pubblico amministratore possa fare certe dichiarazioni. Ma le accuse sono così surreali che si fatica a comprendere le motivazioni sottese che le hanno originate e quindi tre domande vogliamo porle:

Perché si pretende che un Organo collegiale dell’Istituto deliberi su qualcosa che ritiene non sia di sua pertinenza?

È possibile per chi gestisce la cosa pubblica commettere errori interpretativi così grossolani sulle prerogative, i compiti e i doveri del Consiglio di Istituto di una scuola?

Come si fa a chiedere le dimissioni del Dirigente e del Consiglio d’Istituto (bontà propria si è evitato di chiedere le dimissioni dei Consigli di Classe), immaginando evidentemente che i suddetti organi siano paragonabili alla commissione parrocchiale per la festa di San Pancrazio?

Siamo consapevoli che la legislazione scolastica è una materia molto specifica e che, per financo ad alcuni sedicenti principi del foro, è risultata incomprensibile al pari del sanscrito, ma l’errore interpretativo e procedurale è così ingenuo e l’attacco così metodico e violento da farci chiedere: Cui prodest?

A chi giova tutto ciò? Perché narrare una favola in cui il dirigente di una scuola interpreta la parte della strega cattiva che offre la mela avvelenata al principe buono? Perché buttare discredito sull’operato di un’agenzia formativa?

La scuola è presidio di legalità , di rispetto dei principi costituzionali; la scuola è un Ente autonomo che agisce solo per il bene dei suoi studenti. La scuola sviluppa il pensiero critico, la scuola non omologa, ma forma.

La finalità delle scuole è così chiara ed evidente a tutti, che non si comprende perché un Sindaco invece di collaborare con l’Istituzione scolastica del territorio per favorire la piena inclusività di ciascun studente, tesse narrazioni di questo tipo. Perché disgrega, anziché includere?

Nessuno può pensare che la scuola sia un agone politico. Se qualcuno pensa questo, troverà un muro di legalità che bloccherà qualsivoglia tentativo del genere.

Quousque tandem abutere patientia nostra?

I firmatari del comunicato

Anastasi Rinaldo

I.C. N. 1 – “G. T. Lampedusa” – Capo d’Orlando I.T.T.S. “Ettore Maiorana” – Milazzo

Antinoro Maria Grazia

I.C. “Aversa” – Mistretta

Arena Emilia

I.C. Saponara – Saponara

Benvegna Angelina

I.I.S. “Copernico”- Barcellona Pozzo di Gotto

Bevacqua Adele Sebastiana

I.C. n. 1 -Tortorici

Bollaci Maria Larissa

I.I.S. “Sciascia-Fermi” – Sant’Agata di Militello I.C. n.2 “Marconi” – Sant’Agata di Militello

Cacciola Egle

I.C. “Cannizzaro-Galatti”- Messina

Canale Francesca

I.C. “B. Genovese” – Barcellona Pozzo di Gotto

Candia Renato

I.C. Santa Lucia – Lipari

Celesti Caterina

I.I.S. “La Farina Basile” – Messina

D’Arrigo William

I.C. Giardini-Naxos

Genovese Luigi

I.C. “Ballotta”- Barcellona Pozzo di Gotto

Ginebri Cettina

I.I.S. “Enzo Ferrari”- Barcellona Pozzo di Gotto

Graziano Clotilde

I.C. N. 2 “Pirandello” – Patti

De Luca Giusy

I.C. Pascoli-Crispi – Messina

Greco Alessandro

I.C. N.3 – Milazzo

Ingrassia Rossana

I.C. “G.A. Cesareo”- Sant’Agata di Militello

Italia Patrizia

I.C. “D’Alcontres” – Barcellona

La Rosa Maria

I.C. “Rita Levi Montalcini”- San Piero Patti

Interdonato Enza

I.C. Santa Teresa di Riva

Legrottaglie Palma Rosa

I.C. N.2 – Milazzo

Lemmo Ester Elide

I.C. Villafranca Tirrena

Maisano Giovanni

I.C. Vittorini n. 15 – Messina

Messina Giovanna

I.S. “F. Bisazza” – Messina I.C. “S. Francesco di Paola”- Messina

Milici Antonella

I.C. “Lombardo Radice” – Patti

Oteri Barbara

I.C. Torregrotta

Raneri Manuela

I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”- Santa Teresa Riva

Ricciardello Maria

Istituto Merendino – Capo d’Orlando I.C. Castell’Umberto

Santomarco Terrano Teresa

I.C. Longi

Scolaro Stefana

I.T.E.T. “Leonardo Da Vinci” – Milazzo

Trifirò Giuseppa

I.C. Acquedolci

Rigoli Elvira

I.C. Primo Milazzo

Tringali Laura

I.I.S. “Antonello” – Messina

Troiani Rita

I.C. n. 2 Giovanni Paolo Secondo – Capo d’Orlando

Zingales Leon

I.C. “Anna Rita Sidoti” – Gioiosa Marea