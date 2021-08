Sold out per lo spettacolo “Telemaco prigioniero, Odissea 2021” con Eros Salonia e Giacomo Guttadauro

Sold out per lo spettacolo ‚ÄúTelemaco prigioniero, Odissea 2021‚ÄĚ con Eros Salonia e Giacomo Guttadauro

Molto apprezzato dal pubblico lo spettacolo ‚ÄúTelemaco prigioniero, Odissea 2021‚ÄĚ con Eros Salonia e Giacomo Guttadauro nell‚ÄôAtrio del Carmine del Comune di Milazzo.

Grande successo e sold out per lo spettacolo ‚ÄúTelemaco prigioniero, Odissea 2021‚ÄĚ con Eros Salonia e Giacomo Guttadauro, nell’Atrio del Carmine al Comune Milazzo, inserito dall’amministrazione comunale nell’ambito della rassegna ‚ÄúMilazzo Estate 2021. Supporto essenziale per lo buona riuscita dello show voluto dal sindaco Pippo Midili e dall‚Äôassessore alla cultura Francesco Alesci, √® stato l‚Äôapporto organizzativo del consigliere comunale Franco Russo. Centinaia di spettatori hanno seguito con attenzione per quasi due ore la kermesse teatrale, tributando con accorati applausi le performance degli artisti. Lo spettacolo, un cunto rivisitato in chiave moderna, ripercorre le avventure di Ulisse e del figlio Telemaco, coevocate dal ‚Äėcantastorie-Omero‚Äô Giacomo Guttadauro al ritmo di chitarra. L’incontro tra le atmosfere musicali create da Guttadauro e la recitazione evocatrice di Salonia realizza una poesia viva e feconda, un inno di libert√† e di amore a cui non ci si pu√≤ sottrarre.

Salonia,¬†istrionico e ‚Äėmultitasking‚Äô¬†interpreta in modo magistrale diversi personaggi dell‚ÄôOdissea con¬†uguale¬†intensit√†,¬†evidenziando¬†le loro¬†diverse¬†caratterizzazioni,¬†facendo¬†emergere¬†archetipi tic,¬†fragilit√†, contraddizioni, della societ√† moderna.¬†Guttadauro magistralmente con la voce e a suon di musica accompagna il percorso interiore di Telemaco invitandolo alla comprensione di se stesso, e ad un cambio di paradigma e valori.¬†Uno show che riesce a trattare temi universali come il conflitto padre figlio,¬†l’inadeguatezza delle gabbie – manicomi,¬†la guerra, l‚Äôapatia,¬†la ‚Äėnormalit√†‚Äô delle regole imposte,¬†il relativismo¬†della societ√† della comunicazione globale,¬†con ilarit√† e allo stesso tempo profondit√† di pensiero.¬†Gli stereotipi, l’uniformit√† e l‚Äôapparenza¬†formale¬†sembrano governare la societ√†, ai tempi delle gesta di Telemaco¬†come oggi.¬†Il¬†messaggio¬†di speranza¬†che viene fuori¬†dal sogno del figlio¬†di Ulisse,¬†√®¬†che guardando dentro se stessi pu√≤ ancora emergere¬†un magma incandescente di pensiero¬†che¬†invita alla riflessione¬†interagendo¬†e¬†creando¬†occasioni di incontro/scontro e confronto.¬†Offendo cos√¨¬†anche¬†possibilit√† di profondo cambiamento.¬†Le parole¬†che¬†riempiono di senso e significato¬†lo spettacolo¬†e possono riscrivere la realt√†¬†sono¬†incontro, cultura, diversit√†, ricerca. Tutto questo diventa cuore dell‚Äôagire teatrale ricercando un equilibrio tra racconto, incontro, e dimensione artistica,¬†trovando¬†una¬†nuova¬†linfa vitale¬†deflagrante¬†per reagire a tutti i dogmi imposti.¬†La regia¬†√®¬†di Eros Salonia, trame musicali e assistente alla regia Giacomo Guttadauro, luci e audio Antares Salonia.