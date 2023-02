Soccorso in montagna sull’Etna: donna ferita in incidente con lo slittino vicino al “Rifugio Sapienza”

Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, una donna è rimasta ferita durante una discesa in slittino nella zona del Rifugio Sapienza, sul versante sud dell’Etna. Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è intervenuto prontamente, inviando i tecnici delle Stazioni Etna Nord ed Etna Sud per il recupero della vittima.

La donna, impossibilitata a muoversi per il colpo ricevuto al ginocchio, è stata raggiunta sulla neve dalle squadre di soccorso del SASS in collaborazione con i volontari dell’associazione Rangers d’Europa. Dopo essere stata immobilizzata, è stata trasportata con una barella portantina fino al piazzale sottostante, dove l’attesa ambulanza del 118 l’ha consegnata ai sanitari per ricevere le cure necessarie.

L’incidente con lo slittino sull’Etna è un richiamo all’importanza di rispettare le regole di sicurezza durante le attività sportive sulla montagna. In particolare, in questo periodo invernale, è fondamentale prestare attenzione alla corretta attrezzatura e alla verifica delle condizioni meteorologiche prima di iniziare qualsiasi attività .

