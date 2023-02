Soccorso Alpino in Sicilia: 26 interventi a Piano Battaglia e 12 recuperi sul versante sud dell’Etna

Questo fine settimana in Sicilia è stato caratterizzato da un elevato numero di interventi da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) a Piano Battaglia e sull’Etna. A Piano Battaglia sono stati effettuati 31 interventi, di cui 26 solo ieri, a causa di malori causati da scarsa preparazione fisica o abbigliamento inadeguato, incidenti causati da slittini pirata e sciatori inesperti, e cadute autonome sulla neve ghiacciata.

Sul versante sud dell’Etna, nel Rifugio Sapienza, i tecnici del SASS hanno soccorso complessivamente 12 persone in difficoltà , rimaste bloccate a causa del terreno ghiacciato e delle condizioni meteo avverse.

Gli interventi sono stati effettuati con il supporto della guardia medica dell’Asp di Palermo, del 118, dei Carabinieri, del corpo Forestale della Regione Siciliana e della Croce Rossa di Campofelice di Roccella.

Tra le vittime dei più gravi incidenti vi sono una bambina palermitana di 9 anni, una donna agrigentina di 49 anni e una ventiduenne di Termini Imerese. Tutti i malcapitati sono stati accompagnati alla guardia medica e trattati dal personale sanitario e dagli operatori del 118.

In conclusione, questo fine settimana ha visto un elevato numero di interventi del Soccorso Alpino in Sicilia a Piano Battaglia e sull’Etna. I malori, gli incidenti e le cadute sono stati causati da una combinazione di fattori come scarsa preparazione fisica, abbigliamento inadeguato, slittini pirata, sciatori inesperti e condizioni meteorologiche avverse. Il SASS ha agito con il supporto di diverse agenzie per garantire l’assistenza e il soccorso alle vittime.