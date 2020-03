Smart Working alla Regione – Grasso: “Direttive del Governo Musumeci puntuali e già operative”

¬ęCi dispiace apprendere delle preoccupazioni fuori tempo massimo del capogruppo del Pd riguardo la presunta assenza di decisioni del Governo Musumeci sullo smart working per i dipendenti della Regione. In una sola settimana, in piena emergenza coronavirus, abbiamo infatti diramato delle precise direttive ai direttori dei Dipartimenti e gi√† buona parte dei dipendenti – che non svolgono adempimenti per cui √® necessaria la presenza fisica in ufficio – si trova in regime di “lavoro agile”¬Ľ.

Lo dichiara l’assessore regionale alla Funzione pubblica Bernardette Grasso, replicando alle parole dell’on. Giuseppe Lupo circa la presunta fase di stallo sullo smart working dei dipendenti della Regione Siciliana.

¬ęDel resto – prosegue Grasso – gi√† il 9 marzo la nostra prima direttiva in merito, ancorata alle indicazioni del Ministero della Pubblica Amministrazione, ha chiarito che il lavoro agile costituisce la via ordinaria per lo svolgimento delle prestazioni dei dipendenti, e cos√¨ sar√† fino alla fine dell’emergenza covid-19. Dopo quell’atto, i direttori generali hanno individuato le attivit√† indifferibili in 24 ore e, via via a cascata, la gran parte degli uffici ha disciplinato al proprio interno l’organizzazione delle misure di contenimento richieste, autorizzando su richiesta fino all’80 per cento dei dipendenti al telelavoro¬Ľ.

¬ęLe direttive prontamente emanate dal Governo Musumeci – aggiunge l’assessore – si accompagnano inoltre al puntuale monitoraggio delle misure adottate per garantire l’assenza di assembramenti e la limitazione della presenza dei dipendenti in ufficio. Una residua percentuale di lavoratori rimane sul posto – specifica l’assessore – poich√© utile a garantire quelle funzioni indifferibili, emergenziali e non delocalizzabili individuate dai direttori dei Dipartimenti, e comunque ricorrendo massicciamente alle turnazioni¬Ľ.