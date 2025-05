Palermo, 13 denunciati per bisca clandestina gestore incluso

Nei giorni scorsi, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo ha condotto un’operazione contro il gioco d’azzardo illegale, smantellando una bisca clandestina. L’attività investigativa, condotta dai Baschi Verdi, ha portato all’individuazione di un locale dove si svolgevano partite di poker e Mahjong, gioco tradizionale cinese, con puntate di denaro.

L’indagine è partita da un monitoraggio che aveva evidenziato una presenza sospetta di persone di nazionalità cinese, soprattutto nelle ore serali e notturne dei fine settimana, all’interno di un negozio di articoli per la casa gestito da cittadini cinesi. L’ingresso nel locale era regolato da un sistema di videosorveglianza che prevedeva il riconoscimento tramite telecamera e l’apertura parziale della saracinesca.

I militari sono riusciti a entrare durante un momento di apertura temporanea e hanno scoperto che, dietro una tenda con divieto di accesso, si trovava una stanza adibita a sala da gioco. Al suo interno, 13 persone erano impegnate in partite con ingenti somme di denaro attorno a due tavoli dotati di tappeti verdi. Sui tavoli erano presenti dadi, fiches, tessere del Mahjong e mazzette di banconote, mentre una grande cassetta di legno fungeva da “cassa”, contenente circa 15 mila euro complessivi.

L’ambiente era sorvegliato da un sistema di videosorveglianza avanzato con funzioni di riconoscimento facciale, usato per monitorare sia gli ingressi sia le partite in corso. Dall’identificazione degli individui è emerso che, oltre a residenti dell’hinterland palermitano, vi erano persone provenienti da altre province siciliane, a testimonianza dell’importanza del locale per la comunità cinese anche fuori Palermo. All’interno era presente anche una macchina conta banconote professionale, che indicava l’ingente quantità di denaro gestita.

L’operazione si è conclusa con la denuncia a piede libero di tutti i 13 partecipanti, incluso il gestore, per esercizio e partecipazione a giochi d’azzardo, e con il sequestro delle somme rinvenute e del materiale impiegato.

