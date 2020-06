Smaltimento dei rifiuti ingombranti a Gioiosa Marea

Per usufruire del servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti, l’utente dovrà contattare il Comune di Gioiosa Marea al n. 0941 1898040 e seguire le indicazioni per parlare con l’operatore addetto all’ufficio U.R.P. digitando l’interno 209 o 210, oppure recarsi personalmente presso la sede Comunale di via G.N. Gatto n. 115, al fine di prenotare e compilare l’apposita scheda informativa sul rifiuto da smaltire ed avere le dovute informazioni.

Si precisa che:

Il servizio avrà inizio dal giorno 08/06/2020;

Possono essere smaltiti massimo n. 3 (tre) pezzi per ogni singola utenza;

Il rifiuto dovrà essere esposto a margine della strada carrabile comunale entro le ore 6,00 del lunedì previsto e comunicato all’utente dall’Ufficio U.R.P. come giornata di ritiro;

Si precisa altresì che:

Non verrà dato seguito alla prenotazione di ritiro del rifiuto ingombrante, se l’utente non è in regola con il pagamento dei tributi dovuti per la TARI;

Non verranno ritirati rifiuti ingombranti che non siano riportati nella scheda di prenotazione redatta dall’ufficio U.R.P.;

Qualora si rinvenissero posizionati sul territorio, rifiuti ingombranti non prenotati per la giornata di ritiro prevista l’utente trasgressore verrà sanzionato ai sensi di legge.