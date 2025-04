Slalom Gambarie apre il Campionato Italiano di Specialità

Domenica 27 aprile si preannuncia una giornata intensa per la scuderia RO Racing, impegnata su tre distinti fronti agonistici. Il principale appuntamento è lo Slalom di Gambarie, che segna l’inizio del Campionato Italiano di Specialità. La gara, che si svolge sulle strade dell’Aspromonte in Calabria, vede la partecipazione di sei piloti della scuderia siciliana. Giuseppe Giametta, al volante della sua Gloria Suzuki B5, è tra i favoriti per un posto di rilievo, con l’obiettivo di inserirsi tra i migliori.

Anche il compaesano Antonino Di Matteo (nella foto), con la sua Gloria C Suzuki, punta a un risultato positivo. In E1 Italia, Saverio Miglionico e Marco Gammeri, rispettivamente con una Autobianchi A112 Abarth e una Renault Clio Rs Cup, sono pronti a lottare per prime posizioni. Giuseppe Catalano, Campione italiano della categoria E2SH, spera di ripetere il successo della scorsa stagione a bordo della sua Yamaha Chevy Coupé. Alice Gammeri, invece, difende il titolo conquistato nella passata stagione, disputando una gara di altissimo livello.

Contemporaneamente, la Coppa della Consuma in Toscana apre il Campionato Italiano Velocità della Montagna. Giovanni Del Prete, nuovo membro della scuderia RO Racing, partecipa alla gara con la Ferrari 488 Challenge Evo, con l’ambizione di portare subito un buon risultato al suo nuovo team. Infine, al Circuito di Magione, in Umbria, Pierpaolo Caputo affronta la sua gara con la Peugeot 205 Gruppo A, pronto a misurarsi con avversari dotati di vetture più potenti.

