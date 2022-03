Slalom e salite negli impegni del fine settimana agonistico della scuderia RO racing

Matteo Adragna sarà al via, in Toscana, della 56^ Coppa della Consuma, prova d’apertura del Campionato italiano velocità in salita per auto storiche. In Sicilia diversi i piloti presenti alla Coppa Val d’Anapo Sortino e allo Slalom del Satiro.

Si preannuncia un nuovo fine settimana intenso per i portacolori della scuderia RO racing. I piloti del sodalizio di Cianciana saranno impegnati in salita e in uno slalom. Alla 56^ Coppa della Consuma, gara d’apertura del Campionato italiano velocità in salita auto storiche, Matteo Adragna sarà al via con la sua Porsche 935 Sc silhouette. Il pilota di Carini, in Toscana darà inizio alla stagione nel tricolore salita per le “nonnine da corsa”. Tre i piloti in rappresentanza della scuderia alla 37^ Coppa Val d’Anapo Sortino, gara di apertura del TIVM sud e delle cronoscalate siciliane. Il pilota preparatore palermitano Domenico Guagliardo sfoggerà in provincia di Siracusa la sua Porsche 911 Carrera RSR del Secondo Raggruppamento, Samuele Taormina, sarà della partita con la sua consueta Fiat 500 Giannini del Terzo Raggruppamento e Carmelo Cappello si getterà nella mischia con la sua Fiat 500 bicilindrica Gruppo 650. A Mazara del Vallo, al 6° Slalom del Satiro, valido per il Campionato siciliano ci saranno: Paolo Torregrossa, su una Opel Astra della classe RS 2000, Pino Imparato, su una Peugeot 106 E1 ita della classe 1.6, Maurizio Marino, su una Peugeot 106 della classe N1600, Antonino Di Matteo che con la sua Formula Gloria C8 sarà con certezza tra i protagonisti della manifestazione, Antonino Bonino con una Peugeot 106 RS 1600, Michele Allegro con una Citroen Saxo N 1600, Antonino Bellitti con una Peugeot 106 N 1400 e Danilo Puleo con la sua consueta Peugeot 106 N 1400.

“Questo fine settimana iniziamo il CIVSA, che prende il via dalla Toscana – ha detto il presidente della scuderia Rosario Montalbano – un nuovo campionato dove proveremo ancora una volta ad essere protagonisti”.