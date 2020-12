Situazione finanziaria del Comune di Patti – Le preoccupazioni del Partito Democratico

Il circolo di Patti del Partito Democratico avverte viva preoccupazione per la situazione finanziaria del nostro Comune. Dopo una attenta riflessione, alla luce delle dichiarazioni del sindaco e dei consiglieri, il circolo di Patti invita quanti rivestono ruoli politici e amministrativi ad adoperarsi per superare, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, le contrapposizioni improduttive e trovare un punto d’incontro per risolvere questa crisi ed evitare la riduzione dei servizi essenziali di cui la città necessita.

Le cause che hanno portato ad un epilogo tanto grave sono complesse e meritano una profonda analisi, sia per comprenderle che per trovare la soluzione più adeguata. A problemi complessi servono risposte articolate. La situazione socioeconomica attuale, la pandemia mondiale, il senso di responsabilità e il bene comune cui tutti dovremmo tendere, ci inducono ad un invito a moderare i toni per rendere più ragionevole e razionale l’intervento sul bilancio del nostro Ente Comune, senza penalizzare cittadini, lavoratori, imprese e professionisti.

Ma ciò che di più rilevante viene fuori da questo momento è che un certo modo di operare in politica ha mostrato tutti i suoi limiti. Limiti di un sistema che non riesce a programmare, ad avere una visione chiara e costruttiva del futuro al fine di conseguire uno sviluppo economico-sociale equilibrato e sostenibile.

Siamo fermi e attendiamo ancora che l’emergenza sanitaria sia alle nostre spalle. Molti cittadini non vedono l’ora di riprendere con nuovo vigore a lavorare, a studiare, a vivere, consapevoli del fatto che si dovranno impegnare per ristabilire una normalità duratura, sicura e all’insegna di un maggiore senso civico.

Le elezioni sono vicine, ma questo non deve indurre nessuno ad anticipare la campagna elettorale.

Il circolo del Pd di Patti sarà protagonista attivo per una fase politica nuova e connotata da un impegno senza riserve, in un confronto serio e costruttivo con tutte le forze politiche e con una rinnovata e partecipata agenda per le priorità della nostra amata città .

Partito Democratico – Circolo di Patti