Sit-in dei sindacati davanti alla sede del CAS di Messina

Le segreterie territoriali di Uiltrasporti, FIT CISL e UGL hanno indetto per giovedì 25 settembre 2025 un sit-in di protesta davanti alla sede del Consorzio Autostrade Siciliane in via Scoppo a Messina. L’iniziativa è programmata dalle 10 alle 12 e ha come obiettivo quello di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulla condizione dei dipendenti dell’ente.

Le sigle promotrici hanno evidenziato criticità di natura occupazionale e contrattuale, descrivendo un contesto caratterizzato da crescente incertezza. “La situazione di disagio dei lavoratori del CAS non può più essere ignorata”, sottolineano i sindacati, denunciando la mancanza di risposte da parte della dirigenza e degli organi competenti.

Secondo quanto dichiarato, le difficoltà che investono il personale derivano da un quadro gestionale ritenuto insoddisfacente, che alimenta tensioni e precarietà. “È necessario aprire un confronto costruttivo – hanno aggiunto – per garantire il rispetto dei diritti e la dignità dei lavoratori”.

Il sit-in, presentato come una manifestazione pacifica, intende rappresentare un segnale forte per sollecitare un dialogo con la governance del consorzio e con le istituzioni regionali, al fine di individuare soluzioni condivise per superare le attuali criticità.

