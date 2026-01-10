Sisma 5.1 al largo della Calabria, percepito anche nel Messinese

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata nelle prime ore della giornata lungo il tratto sud-orientale della costa calabrese, in provincia di Reggio Calabria, ed è stata avvertita chiaramente anche nel territorio di Messina e in diverse aree della provincia. Il sisma è stato rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ne ha confermato i parametri preliminari.

Secondo i dati diffusi dall’Ingv, l’evento sismico si è verificato alle 5.53. L’epicentro è stato localizzato in mare, al largo della costa calabrese, alle coordinate geografiche 37.7492 di latitudine e 16.2262 di longitudine, con una profondità stimata di 65 chilometri. La localizzazione è stata effettuata dalla Sala Sismica dell’Ingv di Roma, che ha proceduto alle consuete verifiche strumentali.

La scossa è stata percepita distintamente su entrambe le sponde dello Stretto di Messina. Numerosi residenti hanno riferito di essere stati svegliati dal movimento tellurico, con oscillazioni avvertite all’interno delle abitazioni e in alcuni edifici pubblici. In diversi casi la percezione è stata descritta come netta, seppur di breve durata.

Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o strutture, né richieste di intervento ai servizi di emergenza. Le autorità competenti e gli enti preposti al monitoraggio continuano a seguire l’evoluzione della situazione, mentre l’Ingv prosegue l’analisi dei dati relativi all’evento sismico per eventuali aggiornamenti ufficiali.

