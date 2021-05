Sigonella – La Forestale di Catania interviene per spegnere un pericoloso incendio

Ancora la stagione antincendio estiva ufficialmente non è stata avviata ma la Forestale di Catania è già in piena attività .

Ieri, attorno alle ore 13, la pattuglia della Forestale di Catania, durante una perlustrazione, in zona Oasi, avvistava a distanza un’intensa fumata nera. Raggiunto il luogo, nei pressi di Sigonella, contrada Spinasanta, gli uomini della Forestale accertavano che era in corso un pericoloso incendio.

Non si trattava di un’area boschiva ma l’apprensione era alta, in quanto , il fuoco dalla strada era penetrato su un area di pertinenza militare e stava per aggredire un fabbricato dismesso.

Avvertiva la sala operativa per avere sul luogo un intervento per lo spegnimento, la stessa pattuglia approfittando del cambio di direzione del vento si attiva immediatamente in un proficuo spegnimento del fuoco. Sul posto, intanto, era intervenuta anche una pattuglia dell’Aeronautica militare, della vicina base militare di Sigonella.

Bloccato l’avanzamento delle fiamme è stato possibile salvare anche un limitrofo campo di grano che non era distante dall’area militare.

La pattuglia della Forestale si trovava in zona perché aveva controllato i lavori che si stanno effettuando sull’Asse dei Servizi da parte del Comune di Catania. Lavori per mettere in sicurezza gli alberi aggrediti dal vasto incendio che colpì il boschetto della plaja. Incendio dove gli uomini della Forestale, con in testa il loro comandante Andrea Munzone, senza risparmiarsi, rischiando anche la loro vita, riuscirono a salvare circa due terzi del boschetto dalla distruzione certa.