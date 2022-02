Sidoti conquista il “pass” per gli italiani, Grifò cala un tris di successi

La Power Team Messina ha brillato nella terza tappa di “Qualificazione Campionato Regionale di Categoria” in vasca corta relativa alla Sicilia Orientale, che si è svolta nella piscina Giovanni Paolo II di Paternò.

La Power Team Messina ha brillato nella terza tappa di “Qualificazione Campionato Regionale di Categoria” in vasca corta relativa alla Sicilia Orientale, che si è svolta nella piscina “Giovanni Paolo II” di Paternò, divenuta il punto di riferimento del nuoto siciliano. Riccardo Sidoti si è assicurato con il tempo di 57”82 il prestigioso “pass” nei 100 dorso Juniores per i Campionati Italiani, che si terranno dal 28 al 30 marzo a Riccione. ParteciperĂ alla rassegna Tricolore pure Gianmarco Grifò, che ha fatto segnare nei 200 farfalla Cadetti l’ottimo crono di 2’01”40, migliorandosi, cosĂŹ, di tre secondi rispetto a dicembre. Si è imposto, inoltre, nei 100 (54”72) e 50 farfalla (25”18) e nei 50 stile libero (23”90).

“Si tratta di risultati importanti, in considerazione che sono stati ottenuti in un periodo iniziale dell’anno – dichiara il tecnico Luca Bombaci -. L’intero gruppo ha fornito le risposte attese. Buona parte degli atleti ha migliorato i personali e ciò ci dĂ molta fiducia in vista dei prossimi impegni. Certo c’è ancora tanto da lavorare”. Oltre a Sidoti e Grifò, hanno ben figurato nella competizione etnea: Roberta Cupitò, Juli Ganim, Manuela Giacopello, Melania Piccolo, Antonio Ammendolia, Marco Cupitò, Andrea Currò, Roberto Donato, Ivan Guglielmo, Claudio Marcimino, Arturo Merlino e Marco Trimarchi. “Era il primo impegno agonistico del 2022 ed i ragazzi avevano tanta voglia di confrontarsi con i coetanei e lo hanno dimostrato in acqua. Ora bisogna tenere sempre alta la concentrazione ed aumentare ulteriormente l’impegno negli allenamenti”, conclude Bombaci, che è pure il vicepresidente della societĂ cittadina.