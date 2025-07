Sicurezza sul lavoro, denunciato e multato titolare di cantiere a Cesarò

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, hanno effettuato un controllo in un cantiere edile di Cesarò. L’operazione rientra nelle attività disposte dal Comando Provinciale di Messina per prevenire e contrastare i reati legati alla sicurezza sul lavoro e al lavoro nero.

Durante l’ispezione, i militari hanno esaminato ogni area del cantiere dove potessero emergere rischi per la salute degli operai, oltre a verificare il rispetto delle normative contrattuali e previdenziali. “Le verifiche si sono concentrate sulla formazione e sull’addestramento del personale in materia di sicurezza”, ha dichiarato un ufficiale dell’Arma.

Dalle accertate violazioni è emersa l’assenza della prevista formazione obbligatoria sui rischi lavorativi. Il titolare dell’impresa è stato denunciato all’autorità giudiziaria e sanzionato con ammende per un importo complessivo superiore a 15.000 euro.

L’intervento dei Carabinieri si inserisce in una serie di controlli finalizzati a tutelare i diritti dei lavoratori e a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei cantieri della provincia.

👁 Articolo letto 48 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.