Sicurezza nel centro storico di Catania e la chiusura di via Sangiuliano: la voce di “Mio Italia”

La situazione del centro storico di Catania e le decisioni in merito alla chiusura di via Sangiuliano stanno generando preoccupazione tra i commercianti e i ristoratori del luogo. Il presidente provinciale di “Mio Italia” Catania, Roberto Tudisco, ha espresso la sua opinione a riguardo, evidenziando le sue considerazioni sulla questione.

In particolare, Tudisco ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza nel centro storico di Catania. Tuttavia, il provvedimento adottato lo scorso dicembre, che ha portato alla chiusura di via Sangiuliano, non ha dato i risultati sperati, causando solamente problemi ai ristoratori della zona.

Secondo Tudisco, il tratto di via Sangiuliano che si vuole pedonalizzare è lontano dalla zona delle risse, che hanno riguardato piazza Scammacca e via Pulvirenti. Inoltre, la chiusura di questo tratto di strada avrebbe come conseguenza la desertificazione dei locali della zona, poiché la gente preferirebbe spostarsi altrove, dove è più facile trovare parcheggio.

Il presidente di “Mio Italia” Catania ha sottolineato che la sicurezza pubblica può essere garantita anche con la presenza di poche pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Inoltre, il provvedimento adottato in passato ha reso praticamente inaccessibile gran parte del centro storico cittadino e ha eliminato circa 120 stalli a pagamento, con un ulteriore danno per le casse comunali.

Per Tudisco, è sbagliato addossare la colpa delle risse ai commercianti e ai ristoratori del centro storico di Catania, che non hanno alcuna responsabilità in merito. Inoltre, la situazione potrebbe ripetersi anche in altri luoghi della provincia.

Per questo motivo, il consiglio direttivo e gli associati di “Mio Italia” Catania sensibilizzeranno il Senato Cittadino, affinché si faccia portavoce delle loro legittime richieste. Inoltre, incontreranno i vari candidati a Sindaco di Catania, in vista delle elezioni del prossimo 28-29 maggio, per chiedere loro di adoperarsi contro una decisione che potrebbe avere gravi conseguenze per il commercio nel cuore della città .

