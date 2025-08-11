Sicurezza impianti rifiuti, CISAL chiede tavolo tecnico e controlli

La CISAL di Catania, attraverso il responsabile provinciale Giovanni Lo Schiavo, ha manifestato preoccupazione per le condizioni di sicurezza degli impianti di smaltimento rifiuti nella provincia etnea, sollecitando l’istituzione immediata di un tavolo tecnico con le autorità competenti.

Lo Schiavo ha richiamato l’attenzione sulla necessità di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019 da parte degli operatori del settore, per garantire la sicurezza dei lavoratori, la tutela ambientale e la salute pubblica.

La normativa vigente impone, negli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, l’adozione di misure preventive come piani di gestione del rischio incendio, sistemi di rilevazione e allarme, compartimentazione degli spazi, presidi antincendio, formazione del personale, manutenzione periodica delle attrezzature e sorveglianza continua anche tramite videosorveglianza.

La CISAL chiede che il tavolo tecnico coinvolga Prefettura, Vigili del Fuoco, ARPA, ASP, rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, con l’obiettivo di avviare controlli mirati sull’effettiva applicazione delle misure di sicurezza in tutte le aziende del comprensorio etneo.

“Chiediamo maggiore attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, investimenti nelle infrastrutture per una corretta gestione dei rifiuti e controlli più efficaci per contrastare abbandono e stoccaggio illegale”, ha concluso Lo Schiavo.

👁 Articolo letto 343 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.