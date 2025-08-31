Sicurezza a Catania, Codacons sollecita l’intervento del Governo

Il Codacons ha lanciato un nuovo appello al Governo per fronteggiare l’emergenza sicurezza a Catania, chiedendo misure immediate e straordinarie. L’associazione riferisce di avere raccolto numerose segnalazioni di disagio e preoccupazione da parte di cittadini e turisti, sottolineando l’urgenza di un rafforzamento dei presidi sul territorio.

«La situazione di Catania desta forte preoccupazione e impone misure straordinarie» ha dichiarato il Codacons, ribadendo la necessità dell’invio di almeno 200 unità aggiuntive delle forze dell’ordine, oltre al coinvolgimento dell’Esercito. Secondo l’associazione, l’intervento seguirebbe modelli già applicati in altre città italiane, con l’obiettivo di riportare condizioni di maggiore serenità e sicurezza.

Il Codacons ha ricordato che la tutela dell’ordine pubblico rientra tra i compiti fondamentali dello Stato: «Siamo convinti che la sicurezza sia un dovere primario e inderogabile previsto dalla Costituzione e dalle leggi vigenti». L’organizzazione ha inoltre avvertito che, in mancanza di risposte concrete da parte del Governo, è pronta a promuovere una mobilitazione nazionale che potrebbe culminare in una marcia a Roma, da svolgersi nel rispetto delle regole democratiche.

Parallelamente, l’associazione ha avanzato la proposta di istituire un tavolo permanente sulla sicurezza della città, che veda la partecipazione congiunta di Governo, Regione, Comune, forze dell’ordine e società civile. L’obiettivo, ha spiegato il Codacons, è elaborare un piano strutturale capace di intervenire sia nell’immediato sia sul fronte della prevenzione a lungo termine.

