Sicily Food Vibes, tre giorni di cucina siciliana a Gioiosa Marea

Dal 29 al 31 agosto Gioiosa Marea ospiterà “Sicily Food Vibes”, rassegna dedicata all’enogastronomia siciliana che si svolgerà in Piazza Cavour. L’evento propone showcooking, masterclass e laboratori volti a valorizzare sia la tradizione che le innovazioni culinarie regionali.

Il programma prevede, per la giornata inaugurale del 29 agosto, la realizzazione di dolci ispirati alla maschera del Murgo e una rivisitazione della pasta incaciata novarese, oltre a piatti ideati dagli chef dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani. Il 30 agosto saranno protagonisti incontri e degustazioni, con un’attenzione particolare alla cucina locale e ai sapori del territorio, tra cui nuovamente pasta e dolci del Murgo e altre preparazioni tipiche.

Il 31 agosto la manifestazione si concluderà con lo chef Giacomo Caravello, che presenterà un piatto originale a base di hummus, panna acida, senape e nasturzio.

“Sicily Food Vibes” si inserisce nel percorso che accompagnerà la Sicilia nel 2025 come Regione Europea della Gastronomia. La tappa di Gioiosa Marea offrirà l’occasione di mettere in risalto le peculiarità della cucina legata al mare e ai Nebrodi, creando un punto di incontro tra culture gastronomiche diverse.

L’iniziativa è concepita come un viaggio itinerante che tocca varie località siciliane, con l’obiettivo di proporre esperienze culinarie in grado di raccontare l’identità del territorio attraverso i suoi sapori.

