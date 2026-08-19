Sicilia, torna lo “straccia bollo” senza sanzioni e interessi

La Regione Siciliana ripropone lo “straccia bollo”, la misura che consentirà ai contribuenti di regolarizzare i pagamenti dovuti e non effettuati, totalmente o parzialmente, entro il 31 dicembre 2025, senza l’applicazione di sanzioni e interessi. Il termine per completare i versamenti e gli adempimenti è fissato al 31 ottobre 2026.

L’agevolazione diventerà operativa dopo l’emanazione del decreto attuativo dell’assessore regionale all’Economia, attualmente in fase di predisposizione. La disposizione riguarda il bollo auto, le tasse sulle concessioni governative e altre entrate patrimoniali di competenza regionale.

La norma è stata pubblicata il 14 agosto sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e recepisce quanto previsto dalla legge di bilancio statale, che consente alle Regioni di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate. Le istanze potranno essere presentate soltanto dopo la definizione delle procedure operative.

«Il buon esito della precedente misura ci ha spinto a riproporla, offrendo a famiglie e contribuenti la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione senza il peso aggiuntivo di sanzioni e interessi», ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani.

L’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino ha evidenziato che l’intervento punta a favorire la regolarizzazione da parte di cittadini e operatori economici e, parallelamente, a migliorare la capacità di riscossione della Regione. «Con il decreto attuativo definiremo le procedure per rendere concretamente accessibile l’agevolazione entro il termine fissato dalla legge», ha affermato Dagnino.

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