Finanziaria – Tablet e pc per la didattica a distanza degli studenti delle fasce deboli

Finanziaria РTablet e pc per la didattica a distanza degli studenti delle fasce deboli

Passa in  Finanziaria emendamento del M5S.

Tablet, pc e altri strumenti per favorire la didattica a distanza delle fasce deboli in Sicilia. 

Saranno previsti, grazie ad un emendamento a prima firma della deputata M5S all’Ars, Valentina Palmeri, all‚Äôinterno del piano straordinario per gli anni¬†¬†2020-21 e 22 che, con un budget di 20 milioni di euro,¬†¬†sar√† varato dall‚ÄôAssessore regionale per l‚Äôistruzione e la formazione professionale d‚Äôintesa con l‚ÄôUfficio scolastico regionale per il contrasto alla dispersione scolastica e il recupero dei ritardi formativi,¬†¬†anche con riferimento alle problematiche connesse all‚Äôinclusione dei soggetti svantaggiati e al miglioramento dei servizi a disposizione dell‚Äôutenza scolastica.