Sicilia senza primi premi, ma 15 vincite alla Lotteria Italia

La Lotteria Italia 2025 registra una presenza rilevante anche in Sicilia, che pur restando fuori dai premi di prima categoria ottiene un risultato complessivo pari a 330 mila euro. I dati sono contenuti nell’elenco ufficiale dei 306 biglietti vincenti diffuso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dal quale emerge una distribuzione delle vincite tra la terza e la quarta categoria, con coinvolgimento di più province dell’Isola.

Il premio di maggiore entità assegnato sul territorio regionale ammonta a 50 mila euro ed è stato centrato a Marsala, in provincia di Trapani, nell’ambito della terza categoria. La vincita rappresenta il risultato più elevato conseguito in Sicilia nell’estrazione di quest’anno.

La parte più consistente dei premi arriva tuttavia dalla quarta categoria, che assegna 20 mila euro ciascuno a quattordici biglietti venduti in diverse aree della regione. Le vincite risultano distribuite tra Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Siracusa e Trapani, coinvolgendo sia capoluoghi sia centri di dimensioni medio-piccole.

Nel dettaglio, a Sant’Agata di Militello, Palermo, Licata, Gioiosa Marea, Taormina, Messina, Milazzo, Catania, Siracusa, Prizzi e Partinico sono stati venduti i tagliandi premiati, confermando una diffusione territoriale ampia. Complessivamente, i quindici biglietti vincenti assegnati in Sicilia determinano un ritorno economico significativo, senza concentrazioni in un’unica area geografica.

Elenco dei numeri vincenti in Sicilia

Terza categoria: Serie R numero 435513, Marsala (Trapani). Quarta categoria: Serie V numero 421930, Sant’Agata di Militello (Messina); Serie O numero 107429, Palermo; Serie I numero 357941, Palermo; Serie D numero 439450, Licata (Agrigento); Serie F numero 038719, Gioiosa Marea (Messina); Serie C numero 433551, Taormina (Messina); Serie U numero 404738, Messina; Serie M numero 003082, Milazzo (Messina); Serie S numero 212037, Catania; Serie B numero 221743, Catania; Serie I numero 302163, Siracusa; Serie U numero 077847, Prizzi (Palermo); Serie C numero 274898, Partinico (Palermo).

