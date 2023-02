Sicilia: sanità e personale Covid, le proposte di Laccoto (Lega) per la stabilizzazione

Il presidente della commissione Salute dell’Ars, Pippo Laccoto, ha proposto di attuare un percorso di stabilizzazione per il personale Covid in Sicilia, approfondendo la materia alla luce del decreto Milleproroghe. Questo decreto estende il periodo per il possesso dei requisiti utili alla stabilizzazione ad almeno 18 mesi da raggiungere entro il 31 dicembre 2024.

Laccoto ha inoltre sottolineato l’importanza di dare la giusta attenzione alla platea dei destinatari, che comprende anche il personale amministrativo. Domani l’assessore Volo convocherà i commissari straordinari di tutte le aziende sanitarie siciliane per attuare una compiuta verifica del personale precario impegnato nell’emergenza Covid, che potrebbe essere destinato a coprire i posti vacanti.

Laccoto ha chiesto anche la sospensione delle procedure dei concorsi e delle assunzioni in atto nelle Asp siciliane, auspicando che si possano individuare le soluzioni per giungere alla stabilizzazione del personale tecnico ed informatico impegnato nell’emergenza Covid.

Il presidente Laccoto ha convocato la commissione Salute per giovedì 2 marzo per un’analisi sulle criticità rilevate nel bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale. L’obiettivo è comprendere la reale portata del problema e dare risposte certe sulla qualità dei servizi resi all’utenza e sulle prospettive strutturali di pianificazione e di intervento.

