Sicilia – Opposizione Ars incontra associazioni sindaci ed amministratori: “il caro-bollette colpisce anche i Comuni, serve un fondo perequativo per sostenerli”

Si √® tenuto questo pomeriggio¬†nella sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni, a Palermo, un incontro in presenza e modalit√† web, durante il quale le forze di opposizione all’Ars (Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Cento Passi, Verdi-Europa Verde) hanno discusso¬†con le associazioni dei sindaci e delle amministrazioni locali (Anci, Ali ed Asael) le¬†valutazoni relative al Pnrr e le misure da proporre in vista della prossima legge di stabilit√† regionale, anche in relazione agli effetti che il caro-bollette avr√† sulle amministrazioni locali.

“Porteremo in parlamento le richieste e le proposte che ci sono arrivare da sindaci ed amministratori sia sul Pnrr che in vista della finanziaria regionale”,¬†dicono Nuccio Di Paola capogruppo Movimento 5 Stelle, Giuseppe Lupo capogruppo PD, Valentina Palmeri parlamentare regionale di Verdi-Europa Verde, e Claudio Fava di Cento Passi.

“In particolare – aggiungono – riteniamo importante ed urgente la richiesta di¬†istituire¬†un fondo perequativo per far fronte agli effetti del caro-bollette, che rischiano di mandare in default i comuni e le societ√† partecipate che offrono servizi pubblici essenziali”.

Gli incontri delle forze di opposizione proseguiranno nei prossimi giorni con le rappresentanze sindacali e le forze sociali e produttive.