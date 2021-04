Sicilia – Nuovi medicinali nelle farmacie del territorio per patologie gravi e invalidanti 

Nuovi medicinali per la cura di patologie gravi e invalidanti saranno distribuiti dalle farmacie private e convenzionate dislocate su tutto il territorio siciliano, per venire incontro alle esigenze dell’utenza piĆ¹ fragile. ƈ il risultato del nuovo accordo sottoscritto dall’assessorato regionale della Salute, da Federfarma Sicilia, dall’Associazione distributori farmaceutici e Federfarma Servizi, e approvato da un decreto del dipartimento regionale per la Pianificazione strategica, in vigore dal primo aprile.

La principale innovazione consiste nell’estendere a nuove classi di farmaci inclusi nel PHT (Prontuario della distribuzione diretta per la continuitĆ assistenziale ospedale-territorio) l’erogazione mediante il canale delle farmacie aperte al pubblico (Distribuzione per conto), tenuto conto della loro capillare presenza sul territorio. In particolare, l’Asp di Palermo ĆØ stata individuata come capofila per centralizzare l’acquisto dei farmaci per tutta la Regione. I pazienti potranno trovare nelle farmacie sotto casa gli interferoni e il Glatiramer acetato adottati nelle terapie per la sclerosi multipla, una serie di medicinali per gravi patologie cardiovascolari (Ticagrelor, Prasugrel) e per la cura dell’osteoporosi (Denosumab).

Ā«Le farmacie private e convenzionate rappresentano un presidio prezioso su tutto il territorio della nostra Isola ā€“ dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci ā€“ strumento fondamentale nella erogazione agli assistiti di servizi volti a migliorare l’efficacia e la qualitĆ del servizio sanitario pubblico. Questa nuova iniziativa consentirĆ di essere piĆ¹ vicini alle esigenze dei pazienti, riducendone i disagi nell’accesso alle cureĀ».

Attraverso quest’accordo, Federfarma garantisce ancheĀ il mantenimento di una piattaforma informatica dedicata alla ā€œDistribuzione per contoā€ e di un’altra piattaforma digitale per la gestione dei piani terapeutici.