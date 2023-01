Sicilia: nuova settimana di maltempo e temperature sotto la media del periodo

La Sicilia si prepara ad una nuova settimana di tempo instabile a causa di un’area di bassa pressione che abbraccia la regione. Secondo il commento del previsore Sud Ovest, l’avvio della settimana sarà caratterizzato da maltempo a ondate, con piogge deboli e nevicate fino al pomeriggio in alcune zone dell’isola.

In particolare, sul litorale tirrenico ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, che si intensificheranno nel pomeriggio. Anche sul litorale ionico le previsioni prevedono cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. In serata ci saranno schiarite.

Sul litorale meridionale, invece, ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, che si intensificheranno nel pomeriggio con rovesci anche a carattere temporalesco. Sull’Appennino, invece, ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio, che cesseranno in serata.

Le zone interne della Sicilia, invece, saranno interessate da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l’intera giornata. I venti saranno deboli e meridionali, in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Il zero termico si attesterà intorno ai 1.250 metri.

Il Basso Tirreno e il Mare di Sicilia saranno da molto mosso a mosso, mentre il Canale sarà molto mosso. Le temperature rimarranno sotto la media del periodo. La situazione meteorologica non è destinata a mutare in avvio della nuova settimana a causa dell’insistenza depressionaria, contestualmente all’anticiclone che si distende sulla Scandinavia e che piloterà impulsi di aria artica nel cuore del Mediterraneo.