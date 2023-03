Sicilia, nasce l’ispettore dei centri di revisione veicoli

La Sicilia si prepara ad introdurre una figura professionale innovativa, l'”Ispettore dei centri di controllo privati per la revisione dei veicoli a motore”. L’obiettivo è quello di adeguarsi alle normative europee ed al recepimento di una serie di direttive nazionali.

La nuova figura professionale sarà adeguatamente formata con corsi inseriti nel Repertorio regionale delle qualificazioni e con un conseguente esame di abilitazione. L’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, spiega: «Regolamentare i percorsi formativi permetterà di avviare attività volte ad accrescere le competenze specifiche e a vigilare sulla correttezza delle procedure di verifica dei veicoli».

L’obiettivo è quello di rendere le procedure amministrative più trasparenti e meno permeabili a possibili pressioni illecite, ma anche di rispondere alle esigenze dell’utenza e di riorganizzare le attività delle Motorizzazioni. L’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità , Alessandro Aricò, dichiara: «Approvate anche le linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione e degli esami per il rilascio dell’abilitazione dell’attività di ispettore dei centri di revisione».

Il dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti sarà responsabile della supervisione dell’attività degli ispettori. Nel documento di regolamentazione sono evidenziati requisiti, compiti e responsabilità degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

La nuova figura professionale verrà iscritta nel registro unico istituito al dipartimento per la Mobilità sostenibile del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. L’introduzione di questa figura professionale innovativa potrebbe rappresentare un importante passo in avanti per la sicurezza stradale e per la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

© Riproduzione riservata.