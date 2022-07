Sicilia – Musumeci: «L’insularità da oggi è un impegno per tutti»

¬ęSuperare gli svantaggi derivanti dall’insularit√† diventano, da oggi, un impegno preciso per lo Stato, consacrato nella Costituzione. √ą una vittoria per tutti gli isolani d‚ÄôItalia¬Ľ. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dopo il voto della Camera dei deputati che ha cos√¨ definito la lunga procedura per la modifica dell‚Äôarticolo 119 della Costituzione.

¬ęContinueremo a lavorare, in sinergia con Bruxelles e Roma, affinch√© vivere su un‚Äôisola non sia pi√Ļ una maledizione o un problema, ma una straordinaria opportunit√†, in termini di dotazione infrastrutturale, servizi essenziali e qualit√† della vita. Voglio ringraziare il vicepresidente Gaetano Armao per avere sempre creduto a questo obiettivo e per averlo perseguito, per conto del governo regionale, con passione e tenacia¬Ľ.