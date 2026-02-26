Sicilia-Marocco, incontro per rafforzare cooperazione turistica

L’assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata, ha incontrato oggi il Console del Regno del Marocco, Maryem Nassif, presso la sede dell’assessorato in via Notarbartolo, per discutere delle prospettive di collaborazione tra la Sicilia e il Paese nordafricano. Al centro del confronto, la possibilità di rafforzare le relazioni economiche e culturali tra le due realtà e di favorire lo sviluppo di iniziative congiunte nel settore turistico.

Nel corso dell’incontro, l’assessore ha sottolineato il ruolo strategico del Marocco nel contesto mediterraneo, evidenziando i legami storici e culturali condivisi con l’Isola. «Il Marocco rappresenta un partner naturale per la nostra Isola. Sicilia e Marocco condividono radici storiche profonde e un’identità mediterranea che può diventare il volano per nuove sinergie economiche», ha dichiarato Amata, indicando la necessità di rafforzare la cooperazione per sostenere nuove opportunità di crescita.

L’assessore ha inoltre evidenziato che il lavoro congiunto potrà contribuire non solo alla promozione delle rispettive risorse paesaggistiche e culturali, ma anche alla costruzione di relazioni durature finalizzate a un turismo sostenibile e qualificato. «Lavorare insieme significa non solo promuovere le reciproche bellezze paesaggistiche e monumentali, ma anche costruire ponti solidi per uno sviluppo turistico sostenibile e di qualità», ha aggiunto.

Il dialogo ha riguardato in particolare l’avvio di una collaborazione strategica volta ad aumentare i flussi turistici e a rafforzare i rapporti tra le due sponde del Mediterraneo. «La Sicilia vuole essere protagonista nel Mediterraneo. Il dialogo costante con realtà dinamiche come quella del Marocco è fondamentale per proiettare il nostro brand verso nuovi mercati internazionali», ha concluso l’assessore.

Il Console Maryem Nassif ha espresso apprezzamento per l’accoglienza ricevuta e per la vitalità del settore turistico siciliano, manifestando l’interesse del Marocco a sviluppare progetti condivisi. Il confronto si è concluso con l’impegno reciproco a promuovere nuove iniziative di collaborazione nel breve e medio periodo.

👁 Articolo letto 264 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.