Sicilia – Lupo: “Rifinanziare sostegno a chi denuncia racket è modo per onorare memoria Pio La Torre”

“Abbiamo il dovere di orientare l’attività legislativa dell’Ars per garantire il rispetto dei diritti dei cittadini siciliani contro ogni forma di sopraffazione mafiosa. Anche per questo è necessario rifinanziare le leggi a sostegno delle attività produttive che subiscono richieste estorsive”. Lo ha detto Giuseppe Lupo capogruppo del Pd all’Ars intervenendo durante i lavori del parlamento siciliano per ricordare Pio La Torre e Rosario Di Salvo nel quarantesimo della loro barbara uccisione per mano mafiosa.

 “L’impegno di Pio La Torre per la pace e contro la mafia – ha aggiunto Lupo che stamane ha partecipato insieme al segretario del PD Enrico Letta alla cerimonia di commemorazione dove 40 anni fa avvenne l’agguato mafioso nel quale furono uccisi l’allora segretario regionale del PCI ed il suo collaboratore – deve essere ancora oggi un punto di riferimento per che fa parte delle istituzioni”.