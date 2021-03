Sicilia – Lupo: “In legge di stabilità ridotti i fondi contro a violenza di genere”

“Nel disegno di legge di stabilità regionale approvato sabato in commissione bilancio sono stati quasi azzerati i finanziamenti per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere previsti dalla legge regionale n. 3 del 2012.” Lo dice il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo.

“La giunta Musumeci sembra non voler garantire stabilità finanziaria ai centri antiviolenza che in questi anni hanno garantito un servizio essenziale per la tutela delle donne. Ripresenteremo in Aula l’emendamento che non è stato approvato in commissione per aumentare la dotazione finanziaria a favore dei Centri antiviolenza e ci auguriamo che possa essere approvato all’unanimità .”