Sicilia – Lupo e Gucciardi: “Stabilizzare lavoratori Asu per chiudere pagina precariato lunga 20 anni”

“Chiediamo al governo Musumeci la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili da oltre 20 anni. È necessario chiudere questa pagina di precariato accogliendo le richieste di sindaci e organizzazioni sindacali.

La stabilizzazione dei lavoratori Asu puĂČ certamente migliorare il buon andamento degli uffici di molti comuni siciliani al servizio dei cittadini. La Sicilia non rinunci ad esercitare una prerogativa di cui gode alla luce dello Statuto speciale per riconoscere ai lavoratori Asu i propri diritti”. Lo dicono Giuseppe Lupo e Baldo Gucciardi impegnati in commissione bilancio all’Ars nell’ambito della discussione sulla legge di stabilitĂ regionale