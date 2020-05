Sicilia – Lupo: “Bene aumento trasporti verso l’Isola, ma aumentare il numero dei tamponi rapidi”

“L’autorizzazione al rientro presso la propria residenza  dei cittadini siciliani  bloccati in altre regioni dal lockdown e l’implementazione dei  trasporti verso la Siclia impone un aumento della responsabilità da parte delle istituzioni.  E’ il momento  per Musumeci di arrendersi al buonsenso  attrezzando le strutture sanitarie per fare i tamponi rapidi a tutti coloro che rientrano e che avranno l’obbligo e la responsabilità di stare “in quarantena” per salvaguardare la salute di tutti”. Lo dice il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo.

“ll  rientro dei concittadini  potrebbe ancora essere veicolo di contagio – continua Lupo –  per questo non Ăš il momento di abbassare la guardia perchĂ© il coronavirus non Ăš stato ancora sconfitto ed abbiamo il dovere di essere piĂč prudenti di prima”.