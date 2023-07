Sicilia: lancio di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico

Il servizio di allarme pubblico IT-Alert è stato lanciato in Sicilia, utilizzando la tecnologia cell-broadcast per informare rapidamente la popolazione su emergenze e pericoli imminenti. Nonostante alcune limitazioni, il sistema rappresenta un significativo passo avanti per la sicurezza pubblica in Italia.

Mercoledì 5 luglio ore 12:00, un innovativo servizio di allarme pubblico chiamato IT-Alert è stato lanciato in Sicilia. Ideato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, questo sistema mira a informare tempestivamente la popolazione su gravi emergenze o pericoli imminenti. La sperimentazione del servizio è in corso in diverse regioni italiane, tra cui la Sicilia e la prossima sarà la Calabria.

IT-Alert utilizza la tecnologia cell-broadcast per inviare messaggi a gruppi di celle telefoniche vicine all’area interessata. Questo permette di delimitare l’area di interesse e garantire un’adeguata comunicazione anche in caso di banda telefonica limitata. Il servizio tiene conto della privacy degli utenti e può funzionare anche con dispositivi spenti o senza campo, tuttavia, sono state evidenziate alcune limitazioni.

La Protezione Civile ha segnalato il rischio di “overshooting”, ovvero la ricezione del messaggio anche da parte di utenti al di fuori dell’area interessata. Inoltre, in zone senza copertura, il messaggio potrebbe non essere recapitato correttamente. È importante notare che l’uso di versioni obsolete del sistema operativo potrebbe ostacolare la ricezione degli avvisi IT-Alert. Nonostante queste limitazioni, il servizio rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza pubblica in Italia.

L’obiettivo è che IT-Alert diventi pienamente operativo a partire da febbraio 2024, offrendo un mezzo efficace per migliorare la sicurezza e la protezione delle persone in caso di emergenze.

