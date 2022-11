Sicilia – Germanà: “Bene lo sblocco dei lavori della diga di Pietrarossa”

“Dopo 40 anni dalla sua ideazione e dopo 25 anni di fermo del cantiere, finalmente, grazie all’intervento del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, sono stati sbloccati i lavori della diga di Pietrarossa in Sicilia. Il progetto prevede un importo complessivo di 82,2 milioni di euro. La nostra più grande ambizione è, sicuramente, il Ponte sullo Stretto e riusciremo a realizzarlo senza, però, perdere mai di vista quelle che sono, come questa, le altre esigenze della Sicilia a cui come Lega lavoriamo costantemente”.

Così in una nota il senatore siciliano Nino Germanà , vicepresidente del Gruppo Lega e segretario della commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica a Palazzo Madama.