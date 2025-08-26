Sicilia, emergenza 118: mancano 180 medici sulle ambulanze

Il servizio di emergenza-urgenza 118 in Sicilia sta attraversando una fase di criticità dovuta alla carenza di personale medico. L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha dichiarato che «la carenza cronica di medici d’urgenza, aggravata dalle assenze per ferie e malattie, determina difficoltà innegabili su cui è necessario intervenire in maniera organica, lavorando a una riorganizzazione complessiva dei servizi».

Secondo le sigle sindacali Fials e Federazione Medici del Territorio, gli equipaggi delle ambulanze non sempre sono completi. «I mezzi di soccorso – evidenzia Fials – escono spesso con un solo autista soccorritore e un medico o un infermiere, mentre la normativa prevede almeno tre unità». Le stesse organizzazioni hanno chiesto un’audizione all’Assemblea regionale siciliana con le commissioni Sanità e Bilancio.

I sindacati sottolineano che la riduzione degli equipaggi «comporta gravi conseguenze sia sul piano della responsabilità professionale, sia in termini di efficienza dei soccorsi, che talvolta richiedono l’impiego di più mezzi per lo stesso intervento».

Attualmente in Sicilia operano 252 ambulanze al giorno, di cui 108 con medico a bordo, secondo i parametri nazionali che stabiliscono una presenza medica ogni 60 mila abitanti. Su 590 medici previsti ne risultano in servizio circa 410, con una carenza stimata in 180 unità. I concorsi per il reclutamento, emanati annualmente dall’assessorato alla Salute, negli ultimi anni hanno registrato scarsa partecipazione, mentre alcuni anestesisti delle Asp completano l’orario con turni nel 118.

Sulla questione è intervenuto anche l’onorevole Tommaso Calderone, presidente della Commissione bicamerale per il contrasto dei disagi derivanti dall’insularità: «L’assessore Faraoni ci informa che il servizio del 118 vive un momento di difficoltà. È compito dell’assessore trovare soluzioni, non limitarsi a segnalare i problemi».

