Sicilia – Dati falsi Covid per evitare il lockdown, i nomi degli indagati

Il grande inganno architettato per evitare che la Sicilia potesse ripiombare in un nuovo lockdown. I dati dei contagiati e morti per Covid, almeno negli ultimi cinque mesi, sarebbero stati alterati, spalmati, su diversi giorni. Sarebbe stato l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza a dare indicazioni agli uffici ed è per questo l’indagato principale nell’inchiesta della procura di Trapani. Un’indagine iniziata ad Alcamo quando i Carabinieri del comando provinciale e del NAS scoprirono un laboratorio di analisi che avrebbe rilasciato esiti errati sui tamponi, da qui le intercettazioni in Assessorato.

Telefonate e messaggi che hanno messo nei guai l’assessore e mandato ai domiciliari Maria Letizia Diliberti, dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie dell’osservatorio epidemiologico, il nipote Salvatore Cusimano, funzionario regionale ed Emilio Madonia dipendente di un’azienda che amministra il sistema informatico dell’assessorato. Un disegno politico scellerato a cui sembra estraneo il presidente della Regione Musumeci, ha scritto il GIP, che pare tratto in inganno dalle false informazioni che gli venivano riferite.

Nell’inchiesta risultano indagati anche il vice capo di gabinetto dell’assessore Razza, Ferdinando Croce e Mario Palermo direttore del servizio 4 del dipartimento retto dalla Diliberti. L’inchiesta Trapanese rischia di innescarne altre, gli atti sono stati trasmessi ad altre procure.

Razza: “Ho chiesto al presidente Musumeci di accettare le mie dimissioni”