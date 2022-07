Sicilia – Autonomie locali, in arrivo 1,2 milioni per i Comuni “speciali”

Sicilia – Autonomie locali, in arrivo 1,2 milioni per i Comuni ā€œspecialiā€

In arrivo dalla Regione 1,2Ā milioni di euro per i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento di ā€œBandiera bluā€, ā€œBandiera verdeā€, ā€œBandiera lillaā€, ā€œBorgo dei borghiā€ e ā€œBorgo piĆ¹ bello d’Italiaā€. A prevederlo ĆØ un decreto dell’assessore alle Autonomie locali Marco Zambuto di concerto con l’assessore allā€™Economia Gaetano Armao. Le risorse, cosƬ come previsto da un’apposita norma inserita nella Legge di stabilitĆ regionale, sono destinate allā€™attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e di promozione territoriale e turistica. Lā€™istruttoria del provvedimento ĆØ stata curata dal dipartimento regionale delle Autonomie locali diretto da Margherita Rizza.

In particolare, ai 10 Comuni che nel 2021 hanno conseguito il riconoscimento internazionale di ā€œBandiera bluā€, da parte della Fondazione per lā€™educazione ambientale (Fea Italia), sono assegnati 350mila euro. Si tratta di: Menfi, nellā€™Agrigentino; AlƬ Terme, Lipari, Roccalumera, Santa Teresa di Riva e Tusa, in provincia di Messina; Ispica, Pozzallo, Modica e Ragusa, nel Ragusano.

Ad altri 13 Comuni destinatari, lo scorso anno, della ā€œBandiera verdeā€ da parte dei pediatri italiani vanno 100mila euro: Catania; Giardini Naxos, in provincia di Messina; Balestrate, CefalĆ¹ e Palermo, nel Palermitano; Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, in provincia di Ragusa; Noto, nel Siracusano; Campobello di Mazara, Marsala, Mazara del Vallo e San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani.

Ai 5 Comuni che hanno ottenuto la ā€œBandiera lillaā€, da parte dellā€™omonima cooperativa sociale per i disabili, sono assegnati cinquantamila euro: Furci Siculo, Nizza di Sicilia, Savoca, nel Messinese; Avola, in provincia di Siracusa; San Vito Lo Capo, nel Trapanese.

I 23 Comuni destinatari negli anni scorsi del riconoscimento di ā€œBorgo piĆ¹ bello dā€™Italiaā€ ottengono 500mila euro: Sambuca di Sicilia, nellā€™Agrigentino; Sutera,in provincia di Caltanissetta; Militello in Val di Catania e Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania; Calascibetta, Troina e Sperlinga, nellā€™Ennese; Castelmola, Castroreale, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, San Marco dā€™Alunzio e Savoca, in provincia di Messina; CefalĆ¹, Gangi, Geraci Siculo e Petralia Soprana, nel Palermitano; Monterosso Almo, in provincia di Ragusa; Buccheri, Ferla e Palazzolo Acreide, nel Siracusano; Erice e Salemi, in provincia di Trapani.

Infine, i 4 Comuni che si sono aggiudicati il titolo diĀ ā€œBorgo dei borghiā€Ā (Gangi, Montalbano Elicona, Sambuca di Sicilia e Petralia Soprana) avranno 50mila euro ciascuno, per un totale di duecentomila euro.