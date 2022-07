Sicilia – 1,2 milioni ai Comuni e imprese per realizzare eventi e fiere 

Pubblicati due avvisi per ottenere i contributi finanziari per l’organizzazione di eventi, mostre e fiere per la valorizzazione delle attivit√† produttive destinati rispettivamente agli enti locali e ad enti privati e imprese. Si tratta di aiuti regionali per un totale di un milione e 200 mila euro per la realizzazione di iniziative promozionali a sostegno dei sistemi produttivi regionali per il 2022.

Dei due bandi,¬†un avviso¬†√® rivolto a enti privati e imprese che operano nei settori agroalimentare, artigianato, nautica ed economia del mare (con particolare riferimento ai prodotti ittici trasformati), settore lapideo, moda e ICT per realizzare eventi promozionali, fiere e mostre mercato. Possono fare domanda di contributo per un importo non superiore a 30 mila euro a progetto (40 mila in caso di iniziative giunte al quarto anno di realizzazione), enti privati e imprese del settore della comunicazione e marketing, rappresentanze regionali delle associazioni di categoria, associazioni senza scopo di lucro e distretti produttivi legalmente riconosciuti che presentino il progetto di una iniziativa da realizzare entro l’anno. Il dipartimento regionale Attivit√† produttive ha destinato una disponibilit√† di 900 mila euro in tutto per il piano promozionale 2022. Le domande, con annesse proposte progettuali, vanno fatte pervenire entro il 12 agosto. Al link l’avviso per la¬†realizzazione di iniziative promozionali promosse da Enti privati ed altri soggetti.

L’altro¬†bando¬†√® aperto agli enti locali, con disponibilit√† finanziaria complessiva di 300 mila euro, che vogliano promuovere iniziative per valorizzare prodotti e manufatti siciliani, che rientrano nei settori agroalimentare, artigianato, nautica ed economia del mare, settore lapideo e sistema casa, moda e fashion e Ict. Possono fare domanda per ottenere l’ausilio finanziario nella misura di 20 mila euro massimo i comuni siciliani, anche in forma associata, che presentino un progetto su eventi di promozione, partecipazione a fiere, mostre mercato e missioni commerciali. Obiettivo finale perseguito dall’Assessorato regionale Attivit√† produttive √® l’incremento della notoriet√† dei prodotti siciliani per favorire gli scambi commerciali con particolare riferimento a quelli di prossimit√†. Le richieste, dovranno pervenire al dipartimento Attivit√† produttive, con allegati progetti e piano finanziario, entro il 21 agosto. Al seguente link l’avviso per la¬†realizzazione di iniziative promozionali promosse dagli Enti locali.