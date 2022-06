Siccità – Cordaro: «Corpo forestale vigilerà su impianti contro furti»

«I consorzi di bonifica che si occupano della distribuzione d’acqua irrigua sono stati colpiti, nel corso del tempo, da costanti furti di parti fondamentali degli impianti che ne hanno pregiudicato il funzionamento. Per questa ragione, attiveremo un controllo zonale affidato agli ispettorati del Corpo Forestale della Sicilia che, compatibilmente con l’impegno della campagna antincendio, metteranno in campo i propri agenti per svolgere funzioni di tutela di impianti e macchinari sul territorio.

Laddove si rendesse necessario, faremo anche uso di droni. Non faremo sconti a nessuno». Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e ambiente, Toto Cordaro, a margine del vertice tecnico sull’approvvigionamento idrico convocato in serata dal presidente Musumeci a Palazzo OrlĂ©ans.