Si sveglia dal coma e fugge nudo dall’ospedale di Milazzo

Sabato scorso a Milazzo un uomo, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Fogliani in stato di coma, si sarebbe svegliato e, in stato di confusione, sarebbe fuggito dalla struttura completamente nudo, indossando soltanto un pannolone. L’uomo ha percorso alcuni metri all’esterno, suscitando lo stupore di passanti che hanno ripreso la scena, prima di essere fermato dalla polizia con il supporto dei carabinieri sulla strada principale di Grazia.

L’episodio, ampiamente diffuso sui social tramite video e fotografie, ha sollevato diverse domande sulla gestione del paziente e la sicurezza all’interno della struttura ospedaliera. Il deputato regionale Matto Sciotto ha formalmente richiesto chiarimenti alla direzione dell’ospedale Fogliani, definendo l’evento «grave» e «sconvolgente».

Sciotto ha sottolineato la necessità di comprendere come un paziente in condizioni critiche sia potuto uscire dal reparto senza alcun intervento. Ha inoltre interrogato sulle presenze e le responsabilità del personale medico e di sorveglianza al momento della fuga. «Quali protocolli sono attuati per tutelare la sicurezza dei pazienti e degli altri degenti?», ha chiesto.

Il parlamentare ha evidenziato che il video diffuso ha destato preoccupazione tra la popolazione, annunciando un monitoraggio continuo della vicenda e l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare per ottenere risposte ufficiali sull’accaduto.

👁 Articolo letto 323 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.