Si spoglia davanti a una donna e la insegue, arrestato 19enne gambiano

Un uomo di 19 anni, di origine gambiana e con precedenti penali, è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato in viale Africa, nelle vicinanze del Centro fieristico “Le Ciminiere”, dove la vittima, una donna, ha cercato rifugio dopo essere stata molestata.

Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe denudato e avrebbe inseguito la donna in strada, suscitando paura e allarme. Il personale di servizio del Centro fieristico ha prestato soccorso alla donna in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Gli agenti delle motovolanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme a personale del Commissariato Centrale, sono intervenuti prontamente e hanno bloccato il ragazzo ancora parzialmente nudo.

Durante l’identificazione, il 19enne ha reagito in modo violento, opponendo resistenza, pronunciando minacce di morte e aggredendo verbalmente gli operatori. Successivamente, ha tentato di fuggire e ha sferrato calci e pugni ai poliziotti, che comunque sono riusciti a fermarlo e arrestarlo.

Anche durante il trasferimento presso gli uffici di Polizia e nelle camere di sicurezza, il giovane ha mantenuto un comportamento aggressivo, costringendo gli agenti a utilizzare il taser per immobilizzarlo.

Il giudice, convalidato l’arresto, ha disposto l’obbligo di firma per l’indagato, in attesa del prosieguo del procedimento penale, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

