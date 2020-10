Si è insediato il neo sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò

Alla presenza della stampa e di pochi intimi, viste le normative anti Covid-19, il nuovo primo cittadino ha dapprima visitato la sua stanza per poi recarsi in aula consiliare, dove è avvenuta la proclamazione. E’ qui che, per la prima volta, Pinuccio Calabrò ha indossato la fascia di sindaco della sua città .

Quella in cui, come ha più volte tenuto a rimarcare in questa campagna elettorale, è “nato, cresciuto, si è realizzato e ha costruito la sua famiglia”. Una cerimonia di insediamento sobria, senza fronzoli, con la testa già rivolta “ai fatti” e poco spazio per le parole.

Lo stesso primo cittadino ha rilasciato infatti soltanto una brevissima dichiarazione, prendendo la parola in aula consiliare: “Fatti ne dobbiamo porre in essere parecchi, molti. La prima cosa sarà dare nel più breve tempo possibile a Barcellona Pozzo di Gotto la sua Giunta. In questo momento non ho altro da dire se non ringraziare tutti. E passare appunto ai fatti”.