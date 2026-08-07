Si faceva pagare per smaltire rifiuti: identificato e denunciato

Prosegue l’attività di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti da parte della Polizia municipale di Messina, che ha individuato e denunciato un uomo ritenuto responsabile di ripetuti conferimenti abusivi nella zona di via Seminario Estivo, nel rione Giostra.

Secondo quanto ricostruito dagli accertamenti, il soggetto avrebbe offerto un servizio informale di raccolta dei rifiuti ad alcuni residenti del quartiere, ricevendo in cambio modeste somme di denaro. Il materiale ritirato veniva poi scaricato lungo la pubblica via, contribuendo alla formazione di discariche abusive.

Le indagini sono state sviluppate dalla Squadra ambientale della Polizia municipale, coordinata dal comandante Giovanni Giardina, con l’attività operativa dell’ispettore Cosimo Petitto. Determinante è stato il contributo delle fototrappole installate nell’area di viale Giostra, all’isolato 13, che hanno documentato in diverse occasioni, sia nelle ore diurne sia durante la notte, il deposito di sacchi di rifiuti, mobili, materiali di risulta e altri scarti.

Gli elementi raccolti hanno consentito di identificare il presunto responsabile e di trasmettere gli atti all’Autorità giudiziaria. L’uomo risulta già denunciato in precedenza per episodi analoghi, circostanza che configura una condizione di recidiva.

Via Seminario Estivo continua a essere una delle aree cittadine maggiormente interessate dal fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, rendendo necessari interventi di bonifica straordinaria con frequenza anche plurima nell’arco della settimana. La normativa vigente qualifica l’abbandono illecito dei rifiuti come reato penale e prevede un regime sanzionatorio più severo rispetto al passato.

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