Si è spenta Claudia Cardinale, simbolo del cinema italiano

È morta a 87 anni Claudia Cardinale, una delle attrici più rappresentative del cinema internazionale. Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, la sua carriera si è sviluppata lungo oltre sessant’anni, con più di 150 interpretazioni in film che hanno segnato epoche e generi diversi.

Ha recitato al fianco di interpreti di fama mondiale come John Wayne, Sean Connery, William Holden, Henry Fonda, Orson Welles, Anthony Quinn, Burt Lancaster, David Niven e Laurence Olivier. Il suo percorso professionale si è distinto anche per l’impegno nel rappresentare figure femminili indipendenti e forti, in un periodo in cui il cinema spesso relegava le donne a ruoli marginali.

Cardinale è stata protagonista in opere dirette da grandi registi italiani, tra cui Mario Monicelli con I soliti ignoti, Luchino Visconti con Il Gattopardo, Federico Fellini con 8½, Mauro Bolognini con Il bell’Antonio e Senilità, Luigi Comencini con La ragazza di Bube e La storia, Sergio Leone con C’era una volta il West, Luigi Zampa con Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata e Damiano Damiani con Il giorno della civetta. All’estero ha collaborato con Abel Gance, Blake Edwards, Werner Herzog e Manoel de Oliveira.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui cinque David di Donatello, cinque Nastri d’argento, tre Globi d’oro, una Grolla d’Oro, il Premio Pasinetti alla Mostra del Cinema di Venezia e il Premio Barocco. Sul piano internazionale ha ottenuto il Leone d’Oro alla carriera al Festival di Venezia, l’Orso d’Oro a Berlino e il Premio Lumière. Nel 2011 il Los Angeles Times l’ha inserita tra le cinquanta donne più belle della storia del cinema.

👁 Articolo letto 287 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.