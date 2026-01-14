Sì alle Case di comunità, ma senza personale sono “Scatole Vuote”

“Bene inaugurazione delle Case di comunità, ma senza infermieri rischiano di restare scatole vuote”. UGL Salute Sicilia ha espresso una valutazione favorevole sull’avvio delle Case di comunità attivate in diverse aree dell’Isola. L’organizzazione sindacale considera l’apertura delle nuove strutture, insieme agli Ospedali di comunità e alle Centrali operative territoriali, un passaggio rilevante nel processo di rafforzamento della sanità territoriale. L’obiettivo indicato è quello di migliorare la presa in carico dei pazienti cronici e fragili e, al contempo, alleggerire il carico sugli ospedali e sui pronto soccorso.

Secondo quanto riferito dal segretario regionale Franco Scaduto, «il progetto delle Case di comunità rappresenta una grande opportunità di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, più vicina ai cittadini e ai bisogni reali delle comunità locali». Scaduto ha inoltre sottolineato come sia «corretto riconoscere l’impegno istituzionale messo in campo per rispettare le scadenze del PNRR e dotare la Sicilia di strutture moderne e diffuse sul territorio».

Accanto al giudizio positivo sull’impianto complessivo dell’intervento, il sindacato ha però evidenziato criticità legate alla carenza di personale infermieristico, ritenuto essenziale per garantire il funzionamento effettivo delle nuove strutture. Le stime indicate parlano di circa mille unità mancanti rispetto al fabbisogno necessario per assicurare servizi continuativi e adeguati.

«Senza un numero sufficiente di infermieri di famiglia e di comunità – ha affermato Scaduto – il rischio è che le Case di comunità restino strutture formalmente operative ma prive di una reale capacità assistenziale, con conseguenze sia per i lavoratori sia per i cittadini».

Alla luce di queste considerazioni, UGL Salute Sicilia ha rivolto alla Regione la richiesta di un piano straordinario di assunzioni, dello sblocco delle procedure concorsuali e di una valorizzazione concreta della professione infermieristica, anche attraverso condizioni di lavoro adeguate e percorsi di carriera strutturati.

