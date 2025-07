Shopping estivo, al via il 5 luglio i saldi estivi 2025 in gran parte d’Italia

Da sabato 5 luglio prende ufficialmente il via la stagione dei saldi estivi 2025 in quasi tutta Italia, con esclusione della Provincia autonoma di Bolzano che inizierà il 16 luglio. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni nucleo familiare destinerà in media 203 euro all’acquisto di articoli in sconto, pari a 92 euro pro capite, per un giro d’affari complessivo di circa 3,3 miliardi di euro.

Per Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, “nonostante le difficoltà legate alla situazione internazionale, l’arrivo di 19 milioni di turisti negli aeroporti italiani offre segnali di speranza. L’estate 2025 si preannuncia come la migliore del terzo millennio in termini di turismo e auspichiamo che lo sia anche per gli acquisti nei negozi di moda. Comprare nei nostri negozi significa mantenere vivo il cuore pulsante delle nostre comunità e preservare occupazione e identità territoriale”. Felloni ha inoltre sottolineato che l’andamento delle vendite influenzerà la campagna per la collezione primavera/estate 2026 e che, per sostenere i consumi interni, serve l’impegno di governo e fornitori nel rispetto dei ruoli all’interno della filiera.

Federazione Moda Italia e Confcommercio hanno diffuso un vademecum con cinque regole di base per uno shopping corretto: la discrezionalità del negoziante sull’eventuale cambio, fatta salva la riparazione o sostituzione obbligatoria dei capi difettosi entro due mesi dalla scoperta del vizio; la prova degli articoli, non obbligatoria e subordinata all’autorizzazione del commerciante; l’accettazione delle carte di credito e la raccomandazione dei pagamenti cashless; l’offerta in saldo di capi stagionali o di moda, soggetti a rapida svalutazione; infine, l’obbligo di indicare in etichetta il prezzo normale, quello scontato e il prezzo finale, comprensivo del riferimento al prezzo più basso dei trenta giorni precedenti come previsto dal decreto legislativo 26/2023.

