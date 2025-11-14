Sherbeth 2025, Sylvia Chao vince il titolo di Miglior Gelatiera

La diciassettesima edizione di Sherbeth, Festival Internazionale del Gelato Artigianale, si è conclusa a Palermo registrando oltre 30.000 presenze in quattro giorni. In Piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, sono stati distribuiti più di 2.000 chilogrammi di gelato preparati da maestri gelatieri provenienti da diversi Paesi. L’evento ha confermato la propria centralità nel settore, riunendo professionisti, ricercatori e pubblico in un programma dedicato alla gelateria contemporanea.

Il titolo di Miglior Gelatiera Sherbeth 2025 è stato attribuito a Sylvia Chao, artigiana di Taiwan, prima donna a ottenere il riconoscimento internazionale “Francesco Procopio Cutò”. Il gusto “Luce d’Oolong”, ispirato alle note del tè taiwanese, è stato definito dalla gelatiera “un equilibrio tra eleganza, leggerezza e tecnica”. La giuria tecnica e critica ha valutato cinquanta gusti inediti attraverso una degustazione alla cieca protratta per l’intera giornata di lunedì 10, caratterizzata da numerosi ex aequo.

Il festival ha proposto un articolato programma culturale. Nel villaggio del gusto allestito in Piazza Verdi si sono svolti incontri e dimostrazioni dedicate alle diverse declinazioni del gelato, presentato come espressione gastronomica e linguaggio culturale.

Tra le iniziative, Pierpaolo Portogallo ha realizzato un gelato alla pala di fico d’India durante il talk “L’estetica del gelato”, affiancato da Danilo Giaffreda, Patrizia Italiano e Roberto Intorre. Chiara Spalluto ha presentato un gelato alla ricotta forte con aglio fermentato, menta e black lime, accompagnato da pane croccante e riduzione di pomodoro, nel corso dell’incontro “Gelato sottovuoto”. Stefano Guizzetti ha proposto un gelato allo stracotto in collaborazione con il Consorzio Tutela Aceto Balsamico. Beatrice D’Arcangelo ha infine realizzato un gelato alle foglie di vite servito insieme a un piatto della chef Cristina Bowerman, dedicato alla ciclicità dell’uva.

