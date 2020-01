Sfiorata tragedia a Gioiosa Marea, uomo precipita in mare

di Maria Cristina Miragliotta РStamattina poco prima delle ore 11 tra Capo Skino e Capo Calavà, sulla SS113, un abitante, A.S., di Gioiosa Marea è precipitato nella scarpata sottostante finendo in mare.

I primi soccorsi sono stati organizzati dal sindaco Ignazio Span√≤ con l’ausilio di alcuni pescatori della zona. Il vicebrigadiere dei Carabinieri di Piraino Tiziano Soloperto e l’ispettore Michele Ricciardi della Polizia Municipale di Gioiosa Marea insieme ai pescatori, Cusm√† Dovico Lupo Angelo e Mirenda Antonino, a bordo di una barca hanno tratto in salvo il malcapitato a circa 3 metri dalla spiaggia.

Il personale medico del 118, giunto¬†in¬†spiaggia, ha trasportato l’uomo al campo sportivo di Gioiosa Marea dove ad attenderlo c’era l’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale di Messina. Dai primi soccorsi √® stato appurato che l’uomo versava in gravi condizioni ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

Dalle prime ricostruzioni dei fatti e dalle dichiarazioni rese dall’uomo, sembrerebbe che la caduta sia stata causata dal passaggio a distanza ravvicinata di un’auto in transito che gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio facendolo precipitare. Si escluderebbe quindi l’ipotesi di un gesto volontario.

Sul posto sono giunti per ulteriori accertamenti ed indagini le Forze dell’ordine, la Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco.