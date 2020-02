Prima sfilata dei carri allegorici della 71esima edizione del Carnevale gioiosano 2020

di Maria Cristina Miragliotta РCon la prima sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati ̬ entrata nel vivo la 71esima edizione del Carnevale Gioiosano 2020.

Numerose, come sempre, le partecipazioni di maschere, gruppi e carri allegorici per quello che si conferma essere uno degli eventi più attesi dalla comunità gioiosana e per i tanti visitatori provenienti da tutto l’hinterland.

Musica, balli, maschere, suoni, coriandoli, allegria e tanto divertimento gli ingredienti per il successo della manifestazione, che uniti alla grande passione ed al lavoro di tanti volontari ed amanti della tradizione rendono il Carnevale gioiosano uno spettacolo esclusivo.

Il prossimo appuntamento per poter ammirare nuovamente i carri allegorici e gruppi mascherati e divertirsi con i tanti protagonisti del Carnevale Gioiosano è con la sfilata del giovedì grasso, 20 febbraio 2020, a partire dalle ore 18:00.